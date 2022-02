Homem morre após bater contra barranco na PR-090 em Sertanópolis

Um homem de 58 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (16), na PR-090, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).

De acordo com o relatório da PRE (Polícia Rodoviária Estaudal), ele trafegava no km 389 da via, sentido Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), quando bateu contra um barranco na margem direita da pista. O carro, um Chevrolet Cruze com placas de Londrina, capotou e ficou bastante danificado. O homem não resistiu e morreu no local.

Além de uma viatura da PRE, estiveram no local equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Polícia Civil de Sertanópolis, da Perícia e do IML (Instituto Médico-Legal).