Penitenciária feminina do Paraná é palco de desfile de moda com roupas feitas por custodiadas

A PFP (Penitenciária Feminina do Paraná) foi palco da segunda edição do Desfile de Moda nesta última quarta-feira (28). O evento tem o objetivo de destacar a criatividade e o talento das mulheres privadas de liberdade. O desfile, que incluiu desde o design e confecção das peças até a exibição final, contou com a participação de 14 custodiadas.





Com a primeira edição em agosto de 2022, o desfile tornou-se um dia significativo para as participantes, permitindo-lhes demonstrar suas habilidades e trabalhos. Além das custodiadas, o evento contou com a presença de Clara Pantaleão, Miss Colombo, e Kimberly Rhiane, Miss Grand Paraná.

Juliana Heindyk Duarte, Chefe de Gabinete da PPPR (Polícia Penal do Paraná), ressalta que o principal objetivo do evento é mostrar tanto para as mulheres, quanto para o público externo, que todos merecem uma segunda chance. "Projetos como este oferecem novas oportunidades de trabalho, conhecimento, experiência e vida para elas.”