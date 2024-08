Série Palcos Musicais retorna com Pedro Miranda e Paulo Vitor Poloni na Concha Acústica

A Série Palcos Musicais retorna aos palcos londrinenses apresentando a edição especial “Contos e Cantos”, com uma programação totalmente voltada à música brasileira. Para abrir esta temporada, nesta quinta-feira (29), às 19h30, na Concha Acústica, o cantor londrinense Paulo Vitor Poloni faz show com o cantor, percussionista, ator e compositor carioca Pedro Miranda, um dos grandes expoentes do samba brasileiro atual.







Os dois cantores serão acompanhados pelos experientes músicos Fabrício Martins (piano), Gabriel Zara (baixo), Bruno Cotrim (bateria), Guilherme Villela (bandolim), Gustavo Gorla (violão), Nycolas Horn (Percussão) e Júlio Erthal (flauta).



No repertório estão grandes clássicos da música brasileira, com obras de compositores como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Caetano Veloso e Dorival Caymmi, além de grandes nomes do samba, como Nelson Sargento, Noel Rosa e Roque Ferreira. O show também vai ter composições do disco “Já tô no Samba”, de Paulo Vitor Poloni, e faixas do disco “Samba Original”, de Pedro Miranda. O evento é gratuito.





O objetivo da edição “Contos e Cantos” é promover o intercâmbio entre artistas nacionais e fortalecer a política de cooperação cultural, ampliando o acesso à música brasileira para um maior número de pessoas e colocando em destaque a nova cena da produção local. Além dos shows, a Série vai realizar aulas-shows e oficinas com os artistas convidados.





