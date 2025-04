Plataforma de viagens coloca Maringá entre os cinco destinos mais acolhedores do Paraná

No ranking divulgado pela plataforma de viagens Booking, Maringá (Noroeste) está entre as cinco cidades paranaenses como um dos destinos mais acolhedores do Paraná. O ranking faz parte da 13ª edição do Travellers Review Awards, publicação que apresenta os destinos com base em experiências dos usuários, acomodações, atividades e transporte.





Além da ‘’Cidade Canção’’, a Ilha do Mel – no território de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba (todas no Litoral) e Foz do Iguaçu (Oeste) também estão na lista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em 2025 foram consideradas 360 milhões de avaliações de hospedagens, que serviram para posicionar os destinos mais acolhedores de todo o Brasil. Eles foram definidos de acordo com a proporção de acomodações parceiras premiadas em uma localidade específica.





TURISMO AQUECE A ECONOMIA PARANAENSE

Publicidade





O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, afirma que os reconhecimentos de destinos paranaenses em plataformas especializadas alavancam ainda mais o setor. “Nossa missão é promover todo o Paraná a nível nacional e internacional e as premiações têm ajudado nisso. No ano passado, recebemos mais de 900 mil turistas estrangeiros, que conheceram nossos atrativos e, acima de tudo, movimentaram a economia e se hospedaram em nossos hotéis. Tudo isso, aliado com os reconhecimentos de empresas e plataformas do setor, mostram como turismo do Paraná cresce cada vez mais”, disse.





PLATAFORMA

Publicidade





A plataforma Booking trabalha com hospedagens e conecta os viajantes a uma seleção de acomodações, atividades e opções de transporte, incluindo voos, aluguéis de carro e táxis. Confira a lista e publicação completa no site .





As notas de avaliação para o Traveller Review Awards 2025 se baseiam na média de todas as avaliações de hóspedes publicadas na plataforma entre 1º de dezembro de 2021 e 30 de novembro de 2024. Cada nota final foi calculada em 1º de dezembro de 2024 com base nas avaliações recebidas nos 3 anos anteriores.

Publicidade





OUTROS PRÊMIOS





O Paraná já recebe premiações e indicações em rankings similares do turismo há tempo. No ano passado, Curitiba recebeu um prêmio de reconhecimento como uma das 10 melhores cidades do mundo para visitar em 2025. A Capital foi selecionada pela Lonely Planet, prestigiada editora de guias de viagem que listou os 30 melhores destinos, entre cidades, regiões e países do mundo para turismo. O reconhecimento se reflete no setor no Estado, uma vez que Curitiba foi o único destino brasileiro na lista de melhores tendências.





Os critérios que elegeram a Capital tiveram como base as belezas naturais e arquitetônicas, os museus, o Jardim Botânico e opções turísticas especiais, como o passeio de trem entre Curitiba e Morretes e, principalmente, as iniciativas e políticas públicas ligadas à sustentabilidade, uma das áreas com maior fomento no município.





Leia também: