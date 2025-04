Londrina conta com mais de 40 provas de corrida e ciclismo agendadas para 2025

Com 48 provas agendadas, entre corridas, caminhadas e ciclismo, o calendário 2025 divulgado pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) compila atividades previstas para diversas regiões da cidade. Acompanhando uma tendência nacional, a FEL registrou um acréscimo de 26% em relação ao número de eventos registrados no ano anterior.





Dentre as mais de 40 atividades, 23 têm como local de concentração o Aterro do Lago Igapó, um dos principais cartões postais da cidade e ponto de referência para a prática esportiva ao ar livre.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a diretora Administrativo-Financeiro da FEL, Luciana Viçoso, a fundação observou um aumento considerável por parte de organizadores que queiram realizar essas atividades. “Anualmente, a Fundação abre um período de protocolo de interesse para realização de provas pedestres e ciclísticas na cidade de Londrina. Em 2024, isso ocorreu no final do ano, quando os organizadores fizeram contato, entraram com seus protocolos, e em 2025 nós organizamos esse calendário. Essa relação ficará disponível no site da Fundação de Esportes, e percebemos que houve um aumento bem grande na procura. Tanto que, ao todo, havia 38 provas oficiais marcadas para o ano de 2024. E esse crescimento se dá porque a procura por esse tipo de prática esportiva também tem aumentado, com um público fiel”, ressaltou.





A elaboração do calendário oficial envolve coordenação e organização das datas solicitadas pelos organizadores, já que conflitos de diferentes eventos podem ocorrer. “Por isso, a FEL verifica junto com os organizadores as possibilidades de agenda de forma que fique bom para todos. Este ano Londrina está com praticamente todos os finais de semana com alguma prova agendada. Mas, mesmo após os organizadores solicitarem a data e fazermos a reserva, podem ocorrer cancelamentos, por dificuldades de patrocínio ou outras questões do evento.”

Publicidade

Além da atuação da FEL, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) faz uma análise da viabilidade das provas, conforme o trajeto e número de participantes previsto.





De acordo com o sócio-diretor da Capa Eventos, Guilherme Piazzalunga, ter cada vez mais eventos de corrida, caminhada e ciclismo no calendário oficial esportivo de Londrina é uma tendência que acompanha o aumento de praticantes nessas modalidades. “Participamos de eventos, no início do ano, que indicaram previsão de aumento de 40% nos eventos de corrida do Brasil, e isso com certeza pelo grande aumento de praticantes de corrida, o que é na verdade um ciclo. Tem mais gente correndo, tem aumento dos grupos de corrida, pois as pessoas estão cada vez mais participando e procurando orientação para correr. E quanto mais gente em grupos, tem mais gente participando das provas. Um detalhe importante, é que houve um crescimento do número de provas e um aumento muito grande do número de participantes também. Antes da pandemia, a gente aumentava as corridas que a gente organiza com frequência, aumentava um 10%, 15%, e hoje em dia a gente tem corrida que está dobrando de tamanho de um ano para o outro. Então é uma tendência, na verdade mundial, que no Brasil tem acontecido e Londrina tem acompanhado”, destacou.

Publicidade





Para as empresas e profissionais que atuam com essas modalidades, o momento é oportuno para reaver os prejuízos provocados pela pandemia. “Isso mostra a preocupação da população com a saúde, com a qualidade de vida e com a prática esportiva. E creio que é o fundamental, é a principal razão para a gente ver esse crescimento tão grande, porque a corrida é o esporte mais democrático e mais acessível. Quando a pessoa sai do sedentarismo e começa a praticar algum esporte, normalmente ela vai para a academia ou para corrida. E a corrida tem ganhado mais e mais praticantes, até pelo crescimento dos eventos porque o pessoal vê amigos praticando e entra nesse ciclo”, avaliou Piazzalunga.





Para quem quiser acompanhar e verificar os eventos previstos, a FEL irá publicar a íntegra em sua página oficial, na aba “Calendário Esportivo” , nesta quinta-feira (13).





Leia também: