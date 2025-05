PM abre concurso para cadetes com 90 vagas disponíveis e salário de R$ 4,6 mil

Já estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Cadete da PMPR (Polícia Militar do Estado do Paraná). São 90 vagas - além da formação de cadastro reserva -, com remuneração inicial de R$ 4.629,60, incluindo subsídio e auxílio-alimentação, podendo chegar a R$ 14.366,35 com a progressão na carreira, passando pelos postos de Aspirante a Oficial e, posteriormente, 2º Tenente.





O Cadete da Polícia Militar é o aluno em formação para se tornar oficial da corporação. Durante o curso, recebe treinamento intensivo nas áreas de segurança pública, Direito, tática policial, liderança, armamento, entre outras disciplinas.

Para participar do concurso é necessário ser bacharel em Direito, ter no máximo 30 anos de idade até o primeiro dia da inscrição e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.





Os interessados terão até 9 de junho de 2025 para se inscreverem e preencher o questionário socioeconômico, por meio do site no Instituto AOCP - instituição organizadora do concurso.

A seleção de candidatos se dará por meio de prova objetiva, que ocorrerá em quatro cidades, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá, no dia 27 de julho. O horário e o local da prova serão informados no Cartão de Informação do Candidato, que estará disponível a partir do dia 21 de julho no site do Instituto.





Os aprovados na etapa anterior ainda passarão por prova discursiva, prevista para o dia 14 de setembro, com divulgação do Cartão de Informação do Candidato no dia 8 do mesmo mês. É importante que o candidato se mantenha atento ao site do Instituto, que é o canal oficial do certame, assim como as redes sociais, para ficar inteirado de todos os detalhes.