PM divulga vídeo com orientações para prevenção de sequestro contra menores

A 7ª Companhia Independente da PM (Policia Militar) de Arapongas (região metropolitana de Londrina) divulgou, em suas redes sociais, um video de conscientização para pais e responsáveis sobre prevenção e proteção de crianças contra casos de sequestro e abuso.





Segundo a própria PM, a ação é uma resposta contra uma suposta denuncia de tentativa de sequestro infantil, notificicada na cidade nesta ultima quarta-feira (19). Agora, a região conta com um reforço no patrulhamento, próximo às localidades do ocorrido.





No video, os PMs orientam os responsáveis a instruirem as crianças para se atentarem contra locais de pouca movimentação e iluminação, utilizarem rotas alternativas em caso de suspeitas e de não conversarem com estranhos. Além disso, destacam a utilização dos telefones de contato da PM (190) e Guarda Municipal (153).