Criança indígena de 10 anos é estuprada e acusado é preso após confessar o crime em Arapongas

Uma criança indígena de 10 anos foi vítima de estupro de vulnerável no Jardim Columbia, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), no início da noite desta quinta-feira (16).





O crime foi denunciado pela mãe da vítima, que acionou a Polícia Militar após descobrir o ocorrido. O suspeito, um homem também indígena, foi preso horas depois pela equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) e confessou o ato.





De acordo com o relato da mãe, ao chegar em casa, encontrou a filha chorando muito no quarto devido à dor e ao sangramento causado pelo estupro. A criança contou que o autor havia entrado no cômodo, trancado a porta, e cometido o crime. Segundo a vítima, ele a ameaçou para que permanecesse em silêncio.





A mãe, então, acionou a polícia e relatou que o suspeito havia deixado o local logo após o crime.





A equipe da Rotam, com apoio do programa Maria da Penha, identificou o suspeito em patrulhamento na região central de Arapongas, enquanto ele tentava fugir para a rodoviária. Durante a abordagem, o homem confessou o crime e recebeu voz de prisão.





O acusado foi conduzido à Delegacia, onde foi autuado em flagrante.





A vítima, por sua vez, foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para atendimento, e as roupas íntimas da criança foram recolhidas para análise pericial.





A Polícia Civil segue com as investigações, e o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para fazer os procedimentos necessários.