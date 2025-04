PM prende traficante, armas e drogas no litoral

A Força Samurai, grupo da Polícia Militar que combate o tráfico de drogas, prendeu na noite de sábado (22) o suspeito de ser um dos principais traficantes de Matinhos, no Litoral. Fabiano de Paula Carneiro, 28 anos, era conhecido como "Pança" e agia não só na cidade, mas como em todo o Litoral, segundo a PM. Também foram detidos seu irmão Luciano de Paula Cordeiro, 34, conhecido como "Bocagem", e Sueli dos Santos, 38.

Foram apreendidas pequenas quantidades de crack e maconha, R$ 680, uma arma calibre 12, que é de uso restrito das Forças Armadas, duas armas calibre 38 além de uma pistola. "Fabiano era considerado um dos chefes do tráfico no Tabuleiro. Ele dominava o local, inclusive limitava os horários que as pessoas poderiam circular na área", explicou o tenente Nelson Gonçalves, comandante de Matinhos na Operação Viva o Verão.

De acordo com o tenente a polícia já investigava a movimentação do tráfico a cidade há pelo menos um mês. "Recebemos muitas denúncias pelo 181 - Narcodenúncia", disse.





Fabiano foi autuado por tráfico de drogas e porte de arma, seu irmão, por porte de munição e Sueli, que era a dona da residência, por porte de arma e munição. Os três estão detidos na delegacia de Matinhos.

Para efetuar a prisão, a polícia contou com o apoio do helicóptero do Governo do Estado. "A ajuda da aeronave foi importante, porque deu reforço na visibilidade dos policiais, uma vez que do alto é possível fazer um reconhecimento mais detalhado do local", detalhou o tenente.