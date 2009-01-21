Policia apresenta sistema digital de dados de criminosos

A Polícia Militar apresentou nesta terça-feira (20) o programa Cadastro Geral de Detidos (CGD) aos delegados de polícia e comandantes de batalhões da capital e do interior. A ferramenta permite o armazenamento digital de diversas informações de pessoas detidas pela polícia  impressões digitais, dados pessoais, fotos e até pequenos vídeos e gravações de áudio.

A principal função do sistema é auxiliar o trabalho policial, ao permitir que as vítimas reconheçam autores de crimes. A ferramenta já funciona no Batalhão da PM de Cascavel há quatro anos, e foi implantada na 15ª Subdivisão Policial de Cascavel na última sexta-feira (16).

"Depois das discussões de hoje, foi montada uma comissão que vai, dentro de 15 dias, apresentar para os chefes das polícias o programa pronto. Esperamos que a implantação seja feita o mais breve possível", disse o comandante-geral da PM em exercício, coronel Celso José Mello, que presidiu a reunião.





"Em Cascavel, a ferramenta tem sido muito útil na identificação de suspeitos, pois apresenta dados das pessoas que já tiveram passagem pela polícia", disse o tenente Jorge Aparecido Fritola, que apresentou o programa. O cadastro é feito a partir do registro da impressão digital do indicador da mão direita. As informações do acusado pode ser buscadas no sistema por bairro, características físicas  uma cicatriz, por exemplo , e modalidade do crime, entre outras.

Para o delegado-chefe da Divisão Policial do Interior, Luiz Alberto Cartaxo o sistema deverá aprofundar a integração entre as polícias Civil e Militar. "Ganha a população e ganham as instituições, pois a integração é uma busca de todos nós, pois somos todos policiais", falou.





O assessor militar do secretário da Segurança Pública, Luiz Fernando Delazari, coronel Rodrigo Larson Carstens, lembrou que o sistema também pode ser utilizado como controle de produtividade policial. "Com essa ferramenta, a informação torna-se segura e confiável, e cria-se um registro do acompanhamento das atividades operacionais dos policiais", afirmou.

O comandante da companhia de polícia de choque, o capitão Luiz Marcelo Maziero Jakieniv classificou o programa como uma peça fundamental no trabalho da polícia. "Os patrulheiros saberão com precisão e rapidez com quem estão lidando na hora de uma abordagem. Isso é muito importante para o sucesso do trabalho", disse.



