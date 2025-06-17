Polícia Civil do Paraná faz operação contra o tráfico internacional de animais

A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (17) em uma operação contra o tráfico internacional de animais silvestres e exóticos. A ação ocorre simultaneamente em 12 cidades do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e Minas Gerais com o objetivo de desarticular um dos maiores grupos criminosos do país envolvidos nesse tipo de crime ambiental.





No Paraná, os mandados foram cumpridos nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Matinhos, Piraquara e Almirante Tamandaré.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com apoio aéreo do helicóptero, os policiais civis estão cumprindo 38 mandados de busca e apreensão em residências, clínicas veterinárias e cativeiros. A operação mira a estrutura criminosa identificada e seus principais distribuidores em âmbito nacional e regional.

Publicidade





A ação tem apoio da Polícia Militar do Paraná, das polícias civis dos quatro estados envolvidos, do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do IAT (Instituto Água e Terra), da Prefeitura de Curitiba e de organizações ambientalistas.





As ordens judiciais resultam de uma investigação de dois anos que monitorou grupos virtuais voltados ao tráfico de animais silvestres — da fauna brasileira — e exóticos, de outras partes do mundo.

Publicidade





“Esses grupos, que concentram mais de 20 mil membros, se organizam para a venda de animais em todo o território nacional, tanto no atacado quanto no varejo”, afirma o delegado Guilherme Dias, responsável pela investigação.





Entre as espécies traficadas estão onças, tucanos, araras, macacos, serpentes, aranhas e dezenas de aves nativas e exóticas.

Publicidade





“Infiltramos agentes em grupos digitais e descobrimos como funciona o comércio ilegal de animais no Brasil. Hoje, ele ocorre majoritariamente de forma online, diferente dos anos anteriores, quando se concentrava em feiras livres”, afirma o delegado.





A Polícia Civil também apurou que o grupo atuava de maneira estruturada e segmentada. As células criminosas sediadas em São Paulo eram responsáveis pela distribuição nacional, enquanto os núcleos do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais abasteciam o Sul, o Sudeste e parte do Nordeste.

Publicidade





Os crimes investigados são tráfico de animais, maus-tratos, falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





A operação é desdobramento de uma ação deflagrada em fevereiro de 2024, que resultou na apreensão de 390 animais e na prisão de nove pessoas. Na ocasião, a polícia identificou que os criminosos chefiavam 27 grupos de aplicativos de mensagens voltados exclusivamente ao tráfico de animais, além de integrarem dezenas de outros, com mais de 20 mil integrantes e conexões internacionais no Paraguai e na Venezuela.





Leia também:



