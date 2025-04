Polícia Civil prende golpista virtual que extorquia internautas pelo Instagram em Curitiba

“Essas páginas faziam postagens criminosas com ofensas, mentiras ou informações íntimas das vítimas e exigiam dinheiro para que novas publicações não fossem feitas ou para apagar as já realizadas”, explicou o delegado da PCPR Thiago Lima.

Durante a ação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, foram apreendidos celulares e computadores, que serão encaminhados à perícia.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, na manhã desta quinta-feira (24), um homem de 29 anos investigado por praticar o crime de extorsão contra mais de 60 vítimas por meio das redes sociais. A prisão ocorreu no bairro Cidade Industrial em Curitiba.

Veja como agia o golpista virtual





As vítimas, todas moradoras de Curitiba, eram orientadas pelo autor a realizar os pagamentos por meio de Pix, com valores enviados a contas bancárias variadas.





As investigações apontaram que o suspeito utilizava diversos perfis com o nome “Choquei Curitiba” e variações. Com frequência, as contas eram apagadas para dificultar a identificação e evitar que fossem denunciadas na plataforma.





A PCPR segue com as investigações. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.