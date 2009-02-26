Polícia conclui inquérito do crime no Morro do Boi

A Polícia Civil concluiu e entregou à Justiça nesta quarta-feira (25) o inquérito que relata a investigação do crime no Morro do Boi, ocorrido em Caiobá, no dia 31 de janeiro. Juarez Ferreira Pinto, 42 anos, o principal suspeito de ter matado o jovem de 22 anos e atirado na namorada dele, foi indiciado por homicídio, latrocínio tentado e atentado violento ao pudor. Ele está preso desde o dia 17 de fevereiro.

Uma nova testemunha e uma prova adulterada em favor de Juarez deram certeza à polícia de que ele foi realmente o autor dos crimes. Durante a coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (26), a Polícia Civil esclareceu os passos da investigação e mostrou o vídeo que mostra a vítima durante o reconhecimento do acusado. Trabalharam na investigação policiais da Operação Verão, da Delegacia de Furtos e Roubos e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

"Foi um esforço muito grande dos policiais, muitos ficaram noites sem dormir trabalhando neste caso e todas as provas encontradas indicaram Juarez como o autor", afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari.





Para a polícia, dois fatos novos foram conclusivos para o encerramento do inquérito. O primeiro foi uma nova testemunha. Segundo o delegado que comanda as investigações, Luiz Alberto Cartaxo Moura, nesta segunda-feira (23) foi ouvida a esposa de um bombeiro que estava na praia na manhã em que a menina foi resgatada. Ela e o marido estavam de férias, mas mesmo assim foram acompanhar a movimentação do Siate. "Enquanto ele conversava com os bombeiros, um cidadão se aproximou dela e, sem saber do que se tratava, perguntou se a moça tinha morrido", relatou Cartaxo. Além desta testemunha, mais dois seguranças que assistiram ao resgate, segundo Cartaxo, também afirmaram ter visto Juarez na praia.

Mais uma situação que a polícia atribui ser conclusiva para o inquérito foi o álibi apresentado por uma colega de trabalho de Juarez. "Ela apresentou um caderno de registro onde consta o pagamento de um vale para o Juarez, entregue no dia 31. Ou seja, ele só poderia receber este vale se estivesse trabalhando. Porém, analisando melhor o documento, verificamos que o caderno está visivelmente adulterado nas datas desde o dia 30 de janeiro até o dia 13 de fevereiro. Estas alterações fizeram com que o dia 2 de fevereiro fosse datado no dia 31".





De acordo com a polícia, a funcionária que apresentou o caderno ainda pode responder por falso testemunho e uso de documento falso. "Se restava alguma dúvida sobre a possibilidade de Juarez não ser o autor do crime, foi completamente eliminada pela medíocre tentativa de desvirtuar a verdade com a utilização de um álibi fundamentado em uma grotesca falsificação. Não há mais dúvidas de que Juarez é o autor do crime e deverá ser punido por isto", concluiu Cartaxo.

Pelos crimes de homicídio, latrocínio tentado e atentado violento ao pudor, Juarez pode pegar até 50 anos de reclusão. O acusado já ficou preso entre os anos de 2005 e 2007 por tráfico de drogas (com Agência Estadual de Notícias).



