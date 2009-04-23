Polícia fecha mais um cassino clandestino

Policiais do 2º Distrito Policial fecharam na tarde desta quarta-feira (08), em Curitiba, uma casa de jogos clandestinos localizada na Rua Piquiri, 902 - no bairro Rebouças. No local, foram apreendidas cerca de 30 máquinas caça-níqueis e vídeo-bingos.

De acordo com a delegada Selma Braga, a descoberta é resultado de mais de uma semana de investigações sobre o funcionamento de uma casa de jogos clandestinos na região.

"Esta ação faz parte do trabalho intenso dos policiais do distrito. Quando chegamos, encontramos as máquinas ligadas. As pessoas devem ter desconfiado da ação da policia e saíram antes para evitar a prisão", explicou a delegada.

As investigações continuam para identificar que são os responsáveis pelo imóvel e pelo material apreendido. As máquinas foram enviadas para a perícia e, após passarem por uma perícia, vão para um depósito onde ficam à disposição da Justiça.



