Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Caça-níqueis

Polícia fecha mais um cassino clandestino

Redação Bonde com Agência Estadual de Notícias
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Policiais do 2º Distrito Policial fecharam na tarde desta quarta-feira (08), em Curitiba, uma casa de jogos clandestinos localizada na Rua Piquiri, 902 - no bairro Rebouças. No local, foram apreendidas cerca de 30 máquinas caça-níqueis e vídeo-bingos.

De acordo com a delegada Selma Braga, a descoberta é resultado de mais de uma semana de investigações sobre o funcionamento de uma casa de jogos clandestinos na região.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


"Esta ação faz parte do trabalho intenso dos policiais do distrito. Quando chegamos, encontramos as máquinas ligadas. As pessoas devem ter desconfiado da ação da policia e saíram antes para evitar a prisão", explicou a delegada.

As investigações continuam para identificar que são os responsáveis pelo imóvel e pelo material apreendido. As máquinas foram enviadas para a perícia e, após passarem por uma perícia, vão para um depósito onde ficam à disposição da Justiça.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas