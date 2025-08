Polícias Civil e Militar do Paraná prendem dois homens e apreendem armas em operação contra caça ilegal

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em ação conjunta com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), prendeu dois homens, de 32 e 36 anos, pelos crimes de caça ilegal de animais silvestres, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. As prisões ocorreram nesta terça-feira (05), em Guaratuba, no Litoral, e em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Conforme o delegado Guilherme Dias, a ação fez parte de uma operação conjunta entre as dias corporações para combater a caça ilegal no estado.





Foram cumpridos dois mandados judiciais, resultando na apreensão de sete armas de fogo com numeração suprimida, centenas de munições de diversos calibres, utensílios utilizados na caça e três animais silvestres mortos - dois tatus e uma paca.

Publicidade





“As investigações continuam para identificar outros envolvidos. A PCPR e a PMPR orientam que informações sobre o crime de caça ilegal sejam repassadas por meio de denúncias”, explica.





DENÚNCIAS

Publicidade

A população ainda pode contribuir no combate ao crime de caça ilegal. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.





Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.