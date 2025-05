Ponte entre Primeiro de Maio e Alvorada do Sul será interditada a partir desta segunda

A ponte sobre o Rio Ribeiro na PR-437, entre os municípios de Primeiro de Maio e Alvorada do Sul, na região Metropolitana de Londrina, será interditada a partir desta segunda-feira (3) até o dia 18 de fevereiro.





Segundo o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a medida é necessária para avançar na obra de manutenção da ponte, especificamente para execução de lajes de concreto nos dois acessos à estrutura, com a interrupção total do tráfego de veículos.

ROTAS ALTERNATIVAS





Durante esse período a sugestão de desvio é pelas rodovias PR-445 e PR-090, passando por Bela Vista do Paraíso. Placas indicando a interdição e o desvio ficarão disponíveis no trecho, orientando os usuários.

OBRA





A obra é parte de um contrato de manutenção de 13 ações de arte especiais (OAE) do Escritório Regional Vale do Tibagi da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 13.499.095,81. Somente nela, o investimento é de cerca de R$ 380 mil.

Além das novas lajes, a manutenção da ponte sobre o Rio Ribeiro inclui reparo e recuperação das superfícies de concreto avariadas, reforço estrutural nos aterros de acesso, instalação de novos dispositivos de drenagem de águas e recuperação dos existentes, instalação de defensas metálicas, nova sinalização horizontal, nova sinalização vertical, instalação de tachões refletivos, limpeza e pintura da estrutura, entre outros.





A ponte tem 15 metros de comprimento e 10,3 metros de largura, com duas faixas de tráfego, e 2,3 metros de altura.





