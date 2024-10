Ponte sobre o rio Ivaí na PR-457 terá pare-e-siga para veículos de passeio no domingo

A ponte sobre o rio Ivaí na PR-457, entre São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí (Vale do Ivaí), vai ser liberada para o tráfego de veículos de passeio neste domingo (6), por meio de operação pare-e-siga. De acordo com o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a estrutura passa atualmente por uma reforma geral.





A medida tem o objetivo de garantir que o processo eleitoral ocorra sem problemas na data, uma vez que as duas rotas alternativas sugeridas são distantes do trecho bloqueado.

Na segunda-feira (7), a ponte volta a ser interditada para a continuidade dos serviços da reforma geral da estrutura. Eles incluem substituição dos dispositivos de contenção das cabeceiras, reparos e recuperação da superfície das estruturas de concreto, novas barreiras de concreto, melhoria do sistema de drenagem de águas na ponte e cabeceiras, reparo do pavimento e substituição das juntas de dilatação, reforço da sinalização e instalação de dispositivos de segurança, limpeza e pintura, entre outros.





O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões e está incluso em um contrato de manutenção de 13 obras de arte especiais (OAEs) do Escritório Regional Vale do Ivaí da Superintendência Regional Norte do DER/PR.





A previsão é de término da interdição até o dia 10 de outubro, e seguir os serviços somente em operação pare-e-siga.





A ponte tem 300 metros de comprimento e 12,5 metros de largura, com duas faixas de rolamento e acostamento em ambos lados da pista.