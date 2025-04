Ponte sobre o Rio Ivaí tem tráfego liberado entre Rondon e Paraíso do Norte

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) liberou no início deste mês de março o tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Ivaí, na PR-492, no divisa entre os municípios de Rondon e Paraíso do Norte (Noroeste), após concluir a recuperação da pista. Os investimentos passam dos R$ 2 milhões.





