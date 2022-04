Porsche e Amarok são encontrados batidos e abandonados no acostamento da BR-369

Um carro da marca Porsche e uma Volkswagen Amarok foram encontrados batidos e abandonados no acostamento da BR-369, próximo ao km 141 da via, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os veículos se envolveram em um acidente na noite deste domingo (10), mas os condutores não foram localizados.

Segundo a PRF, os policiais encontraram os veículos já sem os motoristas e sem qualquer sinal de ferimentos, como sangue. A polícia afirma que o acidente foi uma colisão da caminhonete na traseira do Porsche, que deixou os dois veículos danificados.

Equipes da PRF aguardaram no local por cerca de duas horas, mas ninguém se identificou como proprietário dos veículos. De acordo com a PRF, agentes também consultaram hospitais da região, mas não encontraram nenhuma vítima de acidente automobilístico.





Sem a identificação dos condutores, a PRF recolheu os dois veículos para um pátio conveniado da corporação. Desde as 8h desta segunda-feira (11), o Porsche e a Amarok estão disponíveis para a retirada pelos proprietários.