Praia Acessível garante banho de mar de aniversário a criança com paralisia cerebral

O menino Noah Emanoel Lopes, que faz aniversário nesta quinta-feira (16) ganhou um presente muito especial. Neste fim de semana, o garoto com paralisia cerebral e síndrome de West tomou um belo banho de mar, em Caiobá, na cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná. A experiência ganhou dimensão única porque Noah respira com a ajuda de um equipamento devido à traqueostomia.





A oportunidade foi proporcionada pelo programa Praia Acessível, que o Governo do Estado oferece durante o Verão Maior Paraná. A iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, em parceria com a Sanepar, oferece cadeiras anfíbias adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo que todos possam desfrutar do mar com segurança e conforto. Desde o início do Verão Paraná 2024/2025, em 28 de dezembro, o projeto já fez 406 atendimentos.

A família de Noah esteve no posto fixo de Caiobá, um dos sete locais onde o programa oferece cadeiras anfíbias adaptadas A mãe, Bruna Tuanny Gazzola, descreveu o momento como “um divisor de águas” para a família. “Foi uma experiência única para o Noah. O contato com o mar trouxe novos estímulos sensoriais, visuais e auditivos, algo muito significativo para ele. Além disso, a praia melhora muito a qualidade de vida do meu filho, especialmente a parte respiratória”, afirmou.





A família é natural de Joinville, em Santa Catarina, e se divide entre a cidade catarinense e Matinhos devido ao tratamento de Noah. Além dele, Bruna é mãe de outros dois filhos, um menino e uma menina, ambos adolescentes. “Esse momento não beneficiou apenas o Noah, mas também seus irmãos, permitindo que todos compartilhassem uma experiência inesquecível juntos”, disse.

A jornada de Noah é compartilhada em seu Instagram (@diadiacomnoah), onde também são divulgadas maneiras de apoiar os tratamentos do menino. O vídeo com o banho de mar também está disponível na página.