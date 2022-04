Preço dos pescados varia 221% em Maringá na quaresma de 2022

Uma pesquisa de preços de pescados vendidos na cidade publicada pelo Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Maringá nesta terça-feira (5) mosrta uma diferença de até 221% nos preços cobrados pelos comerciantes. Foram listados e comparados 36 produtos em 15 estabelecimentos, sendo cinco peixarias e dez supermercados. Na média, há um reajuste nos preços, inclusive em relação a 2021. A situação ocorre em período de maior demanda, como agora na Quaresma.

“O consumidor precisa pesquisar e analisar preços, a origem e o estado de conservação e a qualidade do produto antes das compras. Há muita diferença”, alerta a coordenadora do Procon de Maringá, Patrícia Parra. Nas peixarias, a variação no geral foi de 56,35% e nos supermercados de 21,03%. Comparando entre períodos, com a pesquisa feita no ano passado, nas peixarias teve aumento médio de 14,16% e nos supermercados de 22,18%.

A maior diferença nas peixarias no levantamento desse ano foi no filé de linguado congelado com 221,68%. O quilo do produto teve preço médio de R$ 90,27, sendo R$ 42,90 o menor e R$ 138 o maior. A menor diferença foi no dourado inteiro congelado com apenas 5%. O quilo mais barato é R$ 38 e o mais caro R$ 39,90.