Prefeitura de Apucarana inicia revitalização da antiga Represa da Baia

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) iniciou nesta semana os trabalhos de revitalização da antiga Represa da Baia, localizada no Contorno Sul. A primeira medida será a “despesca” do lago para evitar a mortandade de peixes. Na sequência, a água será esgotada para fazer a substituição da comporta que está danificada e toda essa área será revitalizada.





O prefeito Rodolfo Mota determinou a criação de uma força-tarefa envolvendo as secretarias municipais de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente para conduzir essa ação emergencial. “Nossa prioridade é salvar os peixes. O nível da água, que originalmente era de oito metros, já reduziu para cerca de dois, aumentando o risco de mortandade”, explica Mota.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, a comporta responsável pela retenção da água precisa ser substituída com urgência. “O problema vem sendo identificado desde meados do ano passado e a cada dia o nível do lago diminui. Como a comporta não está mais retendo a água adequadamente, a saída de água supera a entrada, comprometendo o abastecimento natural do lago, que ocorre por meio de um córrego e algumas minas locais”, esclarece Franciscon.





O secretário lembra que na última sexta-feira, acompanhado do Corpo de Bombeiros, foi feita uma avaliação da comporta. “A recuperação não é viável, por isso tomamos a decisão de esvaziar a represa para então fazer a substituição da comporta. É algo que poderia ser evitado, se a comporta tivesse ao longo destes anos passado por manutenção”, lamenta Franciscon.

O secretário de Serviços Públicos, Wendel Metta, reitera que os membros da força-tarefa chegaram ao consenso de que a comporta precisará ser substituída. “Infelizmente, a comporta teve vários danos e não tem como mais arrumar. Será necessário fazer uma nova e, como todos nós sabemos, comporta é uma coisa perigosa e o trabalho precisa ser feito com segurança”, pontua Metta.





Conforme o secretário de Meio Ambiente, Diego Silva, assim que o acesso até a represa for refeito, iniciará o procedimento de transporte dos peixes. “Serão utilizados nesta operação caminhões e caixas de água para transportar os peixes até o Lago Jaboti. Primeiro, o objetivo é evitar a mortandade de peixes”, reitera Silva, acrescentando que o trabalho conta com a supervisão do biólogo da secretaria, Rodrigo César dos Santos Vida e também do diretor da pasta, Sérgio Bobig.

Após a substituição da comporta, a área passará por uma ampla revitalização. “Faremos a limpeza da represa, reabastecimento de água e repovoamento de peixes. Queremos que a antiga Represa da Baia não fique apenas na lembrança, mas que a população de Apucarana possa novamente usufruir desta área de lazer”, assinala o secretário de Meio Ambiente.





O prefeito ressalta que a Represa da Baia tem um valor histórico para Apucarana. “Nos anos 80 e 90, o local era um ponto de lazer muito frequentado, principalmente durante o período em que abrigou o Pesque-Pague Social. Com essa revitalização, queremos resgatar essa memória e proporcionar novamente esse espaço de lazer para a população”, finaliza Mota.

(Com informações da Prefeitura de Apucarana)





