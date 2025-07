Prefeitura de Apucarana instala painéis de energia solar em prédios públicos

Apucarana começou, nesta semana, a implantação das primeiras placas fotovoltaicas em prédios públicos. A iniciativa visa gerar energia limpa e reduzir os custos com eletricidade. O recurso poupado, de acordo com a prefeitura, será aplicado diretamente em benefício da população por meio de investimentos em outras áreas essenciais.





As placas já começaram a ser instaladas no pátio de máquinas da Prefeitura e até o final do mês vai ocorrer a implantação em outros seis espaços públicos. A expectativa é de uma economia significativa na conta de luz que a prefeitura paga para a Copel, atualmente em torno de R$ 180 mil mensais.





“Com a operação das sete usinas solares, a previsão é de uma redução de R$ 32 mil por mês, totalizando uma economia anual de R$ 384 mil. Esse dinheiro que vamos deixar de gastar, será utilizado para ações e projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos apucaranenses”, afirma o prefeito Rodolfo Mota.

O prefeito expressou o otimismo da administração com a iniciativa e os planos futuros. "Essas são as primeiras usinas da cidade e a Itaipu está nos ajudando a começar. Nossa meta é nos próximos quatro anos, produzir toda a energia necessária para a iluminação pública e os prédios municipais", declarou Mota.





Investimento

O projeto de instalação das usinas solares representa um investimento de mais de R$ 700 mil, fruto de uma parceria estratégica com a Itaipu binacional. No último dia 30 de junho, a ordem de serviço para a implantação das usinas solares foi assinada pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, o secretário de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, e o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Ideppan), Thalles Felipe Kovalczuk Ribeiro.





As sete usinas solares serão instaladas no Centro da Juventude, nos complexos esportivos Lagoão, Áureo Caixote e Estação Cidadania, no pátio de máquinas da Prefeitura e nas secretarias municipais de Meio Ambiente e Agricultura, marcando o início de uma nova era energética para Apucarana.





O diretor-presidente do Idepplan detalhou que a maior usina solar será instalada no Complexo Esportivo do Lagoão, com 90 painéis, e a menor, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com 30 painéis. Conforme Thalles, cada sistema vai gerar, em média, 5 mil kWh de energia por mês.





O superintendente de Iluminação Pública, engenheiro eletricista Nilton Antônio Fornaciari Junior, destacou que em 2 dos 7 locais haverá geração excedente de energia. “As usinas do ginásio Estação Cidadania, no Parque Japira, e do ginásio Áureo Caixote vão produzir mais do que consomem, permitindo o envio da energia excedente para outros prédios públicos”, pontuou