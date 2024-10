Prefeitura de Arapongas decreta ponto facultativo nesta sexta

Indústria do Paraná tem crescimento de 5,3% em 12 meses

A decisão foi publicada em Diário Oficial; veja no link .

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 11 de outubro (sexta-feira). O decreto nº780/24 leva em consideração e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro).

Saúde

Na sexta-feira (11), funcionarão normalmente os atendimentos da UPA 24h (Jardim Caravelle); 24h Alberto Esper Kallas, Samu e o plantão odontológico (Centro de Especialidades Odontológicas, no 24h). Os demais locais retomarão atendimento normal segunda-feira, 14.

Educação

As escolas municipais e centros municipais de Educação Infantil não terão aulas na quinta (10), sexta (11) e na segunda (14); antecipação do Dia do Professor. As aulas retornam normalmente na terça-feira (15). A Secretaria Municipal de Educação retoma atendimento normal na segunda-feira (14).

Retorna o atendimento ao público na segunda-feira, 14, com novo horário: das 8h às 14h, de forma ininterrupta. A medida vale até 31 de dezembro de 2024. Ficam de fora os chamados serviços essenciais, como saúde, educação, limpeza pública e outros julgados indispensáveis pelos respectivos secretários de cada pasta.





Assinado pelo prefeito Sérgio Onofre, o decreto fundamenta a medida considerando “a necessidade de continuidade das ações já em andamento no município, com vistas à contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão pública”.

O Decreto frisa ainda a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa.





Veja o decreto na íntegra.

(Com informações da Prefeitura de Arapongas)