Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Investimento de R$ 750 mil

Prefeitura de Arapongas vai instalar lâmpadas de LED nas ciclovias

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 mai 2025 às 11:44

Compartilhar notícia

Divulgação/Prefeitura de Arapongas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Prefeitura de Arapongas vai instalar lâmpadas de LED em todo trecho de ciclovia da cidade. O investimento é de R$ 751.084,72 e vai incluir, também, reparos na pista. 


O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, já assinou a autorização para a instalação das lâmpadas de LED e os trabalhos devem começar em até 30 dias. Entre as melhorias, estão o novo posteamento, toda a instalação de fios e outros reparos necessários, além da instalação de 156 luminárias de LED.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“É mais um investimento para tornar a ciclovia mais segura e bonita para a população de Arapongas”, destaca Cita. Essas melhorias estão sendo reivindicadas há tempos, especialmente pelos trabalhadores que se utilizam da ciclovia para se deslocar até o Parque Industrial. 


Outras melhorias

Seguindo com as melhorias na parte de iluminação pública, a prefeitura também fez a troca das lâmpadas em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com a instalação de luminárias de LED no pátio interno. Também será feita a revitalização da iluminação em parte da Praça da Saudade. Serão instalados dois superpostes perto da entrada principal do Cemitério Municipal e postes republicanos no estacionamento lateral. O valor investido totaliza R$ 51 mil. 


Imagem
Homem morre em confronto com a PM em mata na zona sul de Londrina
Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (21) em uma área de mata na Rua Vinte e Nove, no Jardi
luz led Lampadas LED Arapongas ciclovias led prefeitura de arapongas segurança
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas