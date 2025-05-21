Prefeitura de Arapongas vai instalar lâmpadas de LED nas ciclovias

A Prefeitura de Arapongas vai instalar lâmpadas de LED em todo trecho de ciclovia da cidade. O investimento é de R$ 751.084,72 e vai incluir, também, reparos na pista.





O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, já assinou a autorização para a instalação das lâmpadas de LED e os trabalhos devem começar em até 30 dias. Entre as melhorias, estão o novo posteamento, toda a instalação de fios e outros reparos necessários, além da instalação de 156 luminárias de LED.

“É mais um investimento para tornar a ciclovia mais segura e bonita para a população de Arapongas”, destaca Cita. Essas melhorias estão sendo reivindicadas há tempos, especialmente pelos trabalhadores que se utilizam da ciclovia para se deslocar até o Parque Industrial.





Outras melhorias

Seguindo com as melhorias na parte de iluminação pública, a prefeitura também fez a troca das lâmpadas em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com a instalação de luminárias de LED no pátio interno. Também será feita a revitalização da iluminação em parte da Praça da Saudade. Serão instalados dois superpostes perto da entrada principal do Cemitério Municipal e postes republicanos no estacionamento lateral. O valor investido totaliza R$ 51 mil.



