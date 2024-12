Prefeitura de Cambé abre PSS para contratação temporária de agentes de combate às endemias

A partir do próximo sábado (7), a Prefeitura de Cambé, por meio do Departamento de Recursos Humanos, abre as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de agentes de combate às endemias.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Serão admitidos quatro profissionais de forma temporária para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública. O prazo para inscrições vai até às 23h59 do dia 26 de dezembro.





Publicidade

O PSS vai acontecer através de prova de títulos e de experiência profissional, em parceria com a Fundação Fafipa.





Publicidade

A taxa de inscrição é de R$ 40, com isenção para pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea e doadores de sangue conforme documentos solicitados no edital. Para concorrer às vagas, é preciso ter ensino médio completo. A homologação do resultado final e divulgação dos classificados será no início de 2025.





Publicidade

O cargo prevê vencimento base de R$ 2.824,00, auxílio alimentação de R$418,00 e adicional de insalubridade de R$564,80, totalizando uma remuneração de R$ 3.806,80. A carga horária é de 40 horas semanais.





Publicidade

De acordo com o Ministério da Saúde, os Agentes são profissionais exclusivos do SUS (Sistema Único de Saúde), desempenhando um papel essencial no combate às endemias e na promoção da saúde pública no Brasil, promovendo estratégias de prevenção e controle de doenças endêmicas e ambientes saudáveis.





Publicidade

Os agentes promovem uma série de atividades importantes como visitas domiciliares, com inspeções em residências, estabelecimentos comerciais e outros locais, identificando e eliminando focos de vetores, como o mosquito Aedes aegypti; educação em Saúde, com ações educativas, conscientizando a comunidade sobre a importância da prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento focal, com aplicação de larvicidas e inseticidas nos focos de proliferação de vetores, seguindo normas técnicas e protocolos de segurança; coleta de dados; apoio a campanhas de saúde; e integração com a comunidade.





Todas as informações e o edital do Processo poderão ser acessados em breve no site da Fundação Fafipa.