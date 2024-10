Prefeitura de Cambé sedia 12ª Mostra do Ensino de Arte a partir de sexta

A Prefeitura de Cambé promove a partir desta sexta-feira (1º) a 12ª edição da Mostra do Ensino de Arte do município. A abertura será às 19h30, e o evento vai até o dia 13 de novembro, com visitação das 8h às 18h durante a semana, e das 8h às 17h aos sábados e domingos. Aos finais de semana, a partir das 14h30, terão ainda oficinas de artes para as crianças. A Mostra é realizada no Centro de Eventos, ao lado da Igreja Matriz, e a entrada é gratuita.





Na Mostra são exibidos os trabalhos artísticos produzidos pelos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais ao longo de todo o ano letivo. Ao todo, foram selecionadas cerca de 50 produções artísticas como desenhos, pinturas e esculturas feitas pelas crianças e que serão exibidas para que a comunidade tenha contato com o conteúdo feito em sala, e as crianças tenham mais vivência e contato com a arte.

Aos sábados e domingos, as crianças que estiverem no evento ainda tem a oportunidade de participarem de oficinas de arte voltada ao ensino de conteúdos para a idade deles. As atividades são gratuitas, mas com vagas limitadas e distribuição de senhas para inscrição com 15 minutos de antecedência. Confira a programação completa abaixo.





A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, explicou que além da valorização da arte, essa é uma oportunidade dos pais e toda a comunidade conhecerem o trabalho executado por todos os professores da rede.

“Vale ressaltar que, na educação municipal, temos especialistas concursados e todas as aulas de artes ministradas aos nossos alunos, do Infantil ao 5º ano, são feitas por professores formados em Arte. A Mostra é uma forma de apresentar os trabalhos feitos durante o ano letivo, apresentar os professores que executam esse trabalho, além de apresentações culturais na abertura e oficinas. Convidamos toda a população para participar com a gente”, disse.





Programação das oficinas de arte

Sábado (2), às 14h30

Arte e Natureza: brincando de criar

Domingo (3), às 14h30

Click! Experimentações com fotografia

Sábado (9), às 14h30

Impressões do cotidiano





Domingo (10), às 14h30

Parangolé-Infância: Um cortejo