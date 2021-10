Prefeitura de Maringá divulga o funcionamento dos serviços durante o feriado

A Prefeitura de Maringá emitiu uma nota, nesta sexta-feira (9), informando o abre e fecha dos serviços essenciais e o ponto facultativo na próxima segunda-feira (11), em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Veja como fica:



Paço Municipal

O Paço Municipal fechará na segunda (11) e terça (12). O expediente retornará em horário normal das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na quarta (13).

Mobilidade Urbana e Segurança

As secretarias de Mobilidade Urbana e de Segurança seguem as regras do Paço Municipal. Agentes da Mobilidade Urbana e Guarda Municipal estarão de plantão todos os dias. Ocorrências devem ser feitas pelo 153 (Guarda Municipal).





Restaurante Popular

O Restaurante Popular estará fechado apenas na terça.





Saúde

Hospital Municipal e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão de plantão no feriado. Unidades Básicas de Saúde (UBSs) acompanham o funcionamento da Prefeitura. O SAMU permanece com o atendimento de emergência 24 horas (192).





Parques

Os parques abrirão normalmente no feriado.

Parque do Ingá: 8h às 17h

Parque do Japão: 8h às 18h

Parque Alfredo Nyffeler: 6h às 22h30





Assistência Social, Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Meio Ambiente e Bem-Estal Animal, Esporte, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Cultura e Assistência Social, Juventude e Cidadania seguem as regras do Paço Municipal.





Conselhos Tutelares

Os Conselhos Tutelares Zona Norte (44 99102-5875) e Zona Sul (44 99119-0071) estarão de plantão.





Feiras Livres

As Feiras ocorrerão normalmente.





Limpeza Urbana e Infraestrutura

A Secretaria de Limpeza Urbana e Secretaria de Infraestrutura seguem as regras do paço. Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos emergenciais. A coleta seletiva funcionará normalmente na segunda.





Procon

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon) segue as regras do Paço Municipal e retorna na quarta.





Agência do Trabalhador

Agência do Trabalhador segue o funcionamento do Paço e retornará na quarta, 13.