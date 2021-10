Saiba funcionamentos de repartições do Paraná durante feriado de 12 outubro

As repartições públicas do Paraná funcionam em escala especial durante o feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na terça-feira (12). Conforme disposto no Decreto Estadual 6.554/2020, será ponto facultativo na segunda-feira (11).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. A partir de quarta-feira (13), as atividades são retomadas normalmente em todo o Estado.



Continua depois da publicidade





Saiba como funcionarão os serviços municipais em Londrina no feriado de 12 de outubro.







Veja o horário específico dos órgãos:

Continua depois da publicidade





Agência do trabalhador: As Agências do Trabalhador seguirão os decretos municipais. A agência e Curitiba estará fechada nos dias 11 e 12 de outubro.





Biblioteca pública: A Biblioteca Pública do Paraná fecha na segunda (11) e na terça (12) e reabre em horário normal a partir de quarta (13).

Ceasas: As cinco Ceasa do Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, funcionarão normalmente na segunda-feira (11) e estarão fechadas na terça (12). Apenas a Administração Central, na Capital, terá ponto facultativo na segunda-feira (11). A partir de quarta-feira (13), todos os pontos retomam as atividades nos horários habituais.





Cohapar: Não haverá atendimento ao público na segunda (11) e terça-feira (12) na sede e escritórios regionais da companhia. A partir de quarta-feira (13), as unidades abrem normalmente, porém o atendimento presencial deve ser previamente agendado por telefone ou WhatsApp.

*Números para agendamento:



Apucarana - (43) 3308-3150

Campo Mourão - (44) 3518-2450

Cascavel - (45) 3333-1100

Cornélio Procópio - (43) 3520-8500

Francisco Beltrão - (46) 3905-4450

Guarapuava - (42) 3630-2750

Londrina - (43) 3376-8700

Maringá - (44) 3219-5300

Paranavaí - (44) 3474-8250

Ponta Grossa - (42) 3219-2950

Umuarama - (44) 3626-6200

União da Vitória (42) 3524-1400





Compagás: A sede administrativa e a agência de atendimento ao público fecham na segunda (11) e terça-feira (12), com retomada das atividades normais a partir de quarta-feira (13).





Copel: As agências da Copel atendem em todo o Estado na segunda-feira (11) e retomam as atividades normais a partir de quarta (13). Na segunda-feira (12), não haverá atendimento presencial, mas os clientes podem acessar serviços da companhia pelo site www.copel.com e pelo Aplicativo Copel.





Detran: As unidades do Detran fecham para atendimento ao público na segunda (11) e terça-feira (12). A partir de quarta-feira (13), voltam a operar em todo o Estado com atendimento agendado neste LINK.

Farmácias do governo: Todas as farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas nos dias 11 e 12 de outubro e reabrem a partir do dia 13.





Fomento Paraná: A Fomento Paraná funcionará em sistema de plantão na segunda-feira (11) para atendimento ao público externo. Nos pontos de atendimentos da Rede de Parceiros no interior do Estado, cada entidade tem expediente próprio. Na terça-feira (12), o órgão permanece fechado, assim como todas as instituições financeiras.





Hemepar: Na segunda-feira (11) toda a rede funciona normalmente para coleta de doações nos horários informados no SITE. Na terça-feira (12), as salas de coleta estarão fechadas.





Receita estadual: As Agências e Delegacias da Receita Estadual fecham nos dias 11 e 12 e retornam no dia 13.





Sanepar: As Centrais de Relacionamento da Sanepar ficam fechadas de sábado até terça-feira (12), voltando a reabrir na quarta-feira (13). A exceção são as Centrais de Relacionamento de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, que abrirão no sábado, domingo e segunda-feira (9, 10 e 11). Nestas unidades, o atendimento será das 9h às 13h no sábado e domingo e das 9h às 15h na segunda-feira. Na terça (12), todas as unidades ficam fechadas.





Os clientes podem comunicar avisos de falta de água ou de vazamentos pelo 0800-200-0115 24 horas por dia.





Polícia Militar e Corpo de Bombeiros: Todos os serviços operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Paraná estarão disponíveis à população normalmente. As ações de policiamento preventivo, ostensivo e regular terão reforço de efetivo durante o feriado.





Além dos postos físicos, os cidadãos podem acessar os serviços 24 horas por dia pelo aplicativo 190 PR e os telefones 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros. Somente os setores administrativos da corporação deixarão de funcionar, com retorno às atividades a partir de quarta-feira (13).





Polícia Civil: As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa. Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro - Curitiba) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão na segunda e na terça-feira.





Polícia Científica: Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionará normalmente em regime de plantão. Haverá reforço operacional nas unidades da região Oeste e Litoral.





Departamento penitenciário: As penitenciárias e cadeias públicas em todo o Estado vão funcionar normalmente em regime plantão, exceto as áreas administrativas que retornam após o feriado.





Procon: O Procon-Pr atenderá normalmente pelas plataformas online durante os dias 11 e 12 de outubro. Os consumidores podem acessar os serviços pelo site www.procon.pr.gov.br.





Espaços culturais: Na segunda-feira (11), dia tradicional de manutenção das instituições, o Museu Oscar Niemeyer e o Museu de Arte Contemporânea abrem para que os visitantes possam aproveitar o feriado prolongado. Na terça-feira (12), todos os museus estarão abertos ao público.





Horários de funcionamentos dos Museus:





Museu Oscar Niemeyer (MON) – Todos os dias, das 10h às 18h.

Museu Paranaense (MUPA) – Sábado, domingo e terça-feira, das 10h às 12h e das 12h30 às 16h.

Museu do Expedicionário – Sábado, domingo e terça-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h.

Museu Paranaense – Sábado, domingo e terça-feira, das 10h às 17h30.

Museu de Imagem e do Som (MIS-PR) – Sábado, domingo e terça-feira, das 10 hàs 12h e das 12h30 às 16h.