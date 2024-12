Prefeitura de Rolândia alerta população sobre golpe do 'falso pedido de ajuda'

A prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) fez um alerta, nesta quinta-feira (5), sobre o golpe do "falso pedido de ajuda" para angarinhar dinheiro de pessoas compadecidas com diversas situações.





Segundo a prefeitura, uma postagem chegou à Assistência Social do município relatando que uma suposta família estaria pedindo ajuda por ter um benefício negado pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). No entanto, ao verificar o conteúdo e cruzar dados na internet, o órgão constatou o golpe.

A secretaria também constatou que a mesma postagem - com alterações apenas no endereço e na cidade - foi feita em diversos grupos de municípios dos estados do Paraná e de São Paulo. A prefeitura pede que as pessoas fiquem atentas a pedidos do tipo e pesquisem antes de fazer qualquer boa ação.