Homem se revolta com suposta traição e mata esposa a facadas na Zona Leste de Londrina

Um homem, revoltado após descobrir uma suposta traição, esfaqueou e matou a própria esposa em casa, na manhã desta quinta-feira (5), no Jardim Graziella, Zona Leste de Londrina.





De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o acusado, após praticar o crime, saiu silenciosamente da residência e seguiu para a avenida Lucia Helena Gonçalves Viana, na Zona Norte do município, onde também esfaqueou o suposto amante da esposa.

Ele invadiu o estabelecimento comercial em que a vítima trabalhava e a perseguiu até uma oficina mecânica próxima. Funcionários da oficina conseguiram segurar o agressor e pediram socorro médico para a vítima, que foi ferida no pescoço e, em seguida, encaminhada ao HU (Hospital Universitário) em estado grave.





No local, o homem foi preso e admitiu aos agentes ter esfaqueado a esposa. A PM foi para a Zona Leste, na tentativa de socorrer a mulher esfaqueada, mas, ao chegar, a casa estava fechada, sem sinais de arrombamento ou violência. Ela foi encontrada caída ao lado da cama. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito.





O crime, de acordo com os agentes, pegou a vizinhança de surpresa, já que o casal não tinha histórico de violência doméstica ou boletins de ocorrência registrados. A mãe do autor esteve no local e ficou abalada com o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso.