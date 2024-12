Prêmio Queijos do Paraná está com inscrições abertas

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná estão abertas e seguem até 1° de maio de 2025. O concurso busca valorizar e mostrar ao público a diversidade e a qualidade dos produtos lácteos, queijos e toda a sua cadeia produtiva no estado.





Serão selecionados os melhores queijos em 21 categorias. A comissão julgadora vai levar em conta o leite utilizado (vaca, cabra ou búfala) e as características de cada queijo. Além da premiação para os produtos lácteos, também está aberto o concurso “Excelência em Muçarela – Edição Pizza” que vai eleger os melhores queijos desse tipo, utilizados neste prato.

Todos os produtores ou agroindústrias que desejarem participar do prêmio precisam estar regularizados ou em processo de regularização a ser concluído até o término das inscrições, com certificado de inspeção sanitária competente. A premiação será em 31 de maio, em Curitiba.





Para Fabíola de Levrero e Borba, engenheira de Alimentos do IDR-Paraná, o prêmio é importante para o desenvolvimento dos produtores. “Quem participa da competição tem uma avaliação dos queijos que está fazendo. Isso permite que o produtor aprimore seus produtos”, observou.

Além disso, ela ressaltou que a premiação valoriza muito a produção. Segundo ela, o valor de alguns queijos premiados no primeiro concurso aumentou em até 100%. “O queijo premiado também ganha novos mercados. O prêmio é como uma vitrine. O produtor ainda conhece seus concorrentes e vê o que eles estão fazendo para ter um produto diferenciado”, disse Fabíola.





O prêmio Queijos do Paraná também vai oferecer atividades para o público em geral no dia da premiação, com diversas oficinas e uma feira para comercializar os queijos que participaram da edição do ano passado.

Fabíola destacou que a competição ajuda a impulsionar o trabalho que a extensão rural realiza junto à cadeia leiteira. “O prêmio motiva o produtor a implementar melhorias nas pastagens, na qualidade do leite e práticas de fabricação do queijo. Muitas vezes, estimulado pelo prêmio, o produtor fica menos resistente a novas práticas e tecnologias propostas pela extensão rural”, concluiu a engenheira de alimentos.





Os participantes devem ficar atentos aos eventos relacionados ao queijo que serão divulgados ao longo dos próximos meses. Diversas ações serão desenvolvidas para que o produtor consiga melhorar o seu queijo e, desta maneira, que a comunidade reconheça e valorize a sua produção.

O leite é produzido nos 399 municípios do Estado. O volume médio da produção paranaense chega a 13 milhões de litros por dia. Deste volume, 6 milhões de litros são direcionados à fabricação de queijos.





A primeira edição contou com 323 queijos inscritos, dos quais 297 concorreram às medalhas de premiação em 19 categorias – 28 queijos receberam medalha de bronze, 30 de prata e 30 de ouro. Em uma segunda fase, os 30 medalhistas de ouro foram avaliados novamente pelo júri, que elegeu os dez superouro.

Inscrições e mais informações no site .