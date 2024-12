Disney planeja live-action de 'Enrolados', animação protagonizada por Rapunzel

A Disney se prepara para mais um live-action: dessa vez, com a princesa Rapunzel, da animação "Enrolados", lançada em 2010. Segundo o portal Deadline, o estúdio negocia com Michael Gracey, de "O Rei do Show", para dirigir o filme a partir de um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson, de "Thor: Amor e Trovão".





Gracey estreou como diretor em 2017, com "O Rei do Show". Seu projeto mais recente é um filme semi-biográfico sobre o músico inglês Robbie Williams, "Better Man", em que é interpretado por um chimpanzé. Já Robinson também foi creditada em "Faça a Vingança", do Netflix, e a série "Gavião Arqueiro", da Marvel.





"Enrolados" conta a história da princesa Rapunzel, salva pelo fora da lei Flynn Rider de seu cativeiro em uma torre isolada. O filme arrecadou US$ 592 milhões (cerca de R$ 3,493 bilhões, na cotação atual) de bilheteria mundial.





O novo live-action seria mais um de uma lista numerosa de outros do estúdio. "Cinderela", "A Bela e a Fera", "Aladdin", "O Rei Leão", "Dumbo", "Mulan" e "A Pequena Sereia" são só alguns dos nomes. No próximo ano, serão lançados "Lilo & Stitch" e "Branca de Neve".