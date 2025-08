Previsão do tempo indica chuva e frio a partir do fim de semana no Paraná

Uma nova frente fria deve trazer chuva a algumas regiões paranaenses neste fim de semana (2 e 3), de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Por causa disso, os próximos dias seguem com a gangorra meteorológica que vem se destacando desde a última segunda-feira (28). A temperatura desceu, subiu, e terá novas oscilações.





O primeiro dia de agosto amanheceu com temperaturas acima de 10°C em 27 cidades - muito mais do que as dez estações na mesma condição na quinta-feira (31), e apenas três na quarta (30). A massa de ar frio e seco que estava sobre o Paraná ao longo da semana finalmente perdeu a força. Nesta sexta (1°), apenas três cidades tiveram temperaturas mínimas abaixo de 5°C: General Carneiro (2,8°C de acordo com o INMET), Telêmaco Borba (4,1°C) e Palmas (4,4°C).

Mudanças





Mas o tempo firme e mais agradável não durará muito tempo. “A presença de um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai, ou seja, próximo a áreas a Oeste do Paraná, favorecerá a mudança nas condições do tempo, inclusive com situações de fortes rajadas de vento, principalmente na metade Oeste”, ressalta a meteorologista do Simepar Júlia Munhoz. O vento forte está previsto para sábado e domingo, com mais intensidade no sábado, quando as rajadas devem ficar entre 60 km/h e 70 km/h nesta região.





No sábado (2) haverá predomínio de sol, com possibilidade de alguma nebulosidade alta. Não está descartada a possibilidade de pancadas isoladas e rápidas de chuva no Oeste. Já no domingo (3) a chuva se torna mais significativa no interior do Paraná. “Em função do avanço do sistema de baixa pressão no Oeste, alinhado com a passagem de uma frente fria pelo oceano na direção sul do Brasil, a chuva deverá começar desde o período da manhã, a partir do Oeste e Sudoeste, em direção ao Noroeste e Centro-Sul do Paraná”, detalha Munhoz.

As pancadas de chuva podem, pontualmente, ter maior intensidade nestas regiões e virem acompanhadas de trovoadas. Já do Norte ao Leste do Paraná o tempo será predominantemente estável no fim de semana. Pancadas rápidas e localizadas de chuva, entretanto, não estão completamente descartadas. Já na segunda (04) e terça-feira (05) o tempo fica instável, com chuvas ocasionais em todos os setores paranaenses.





Temperaturas





Tanto no sábado quanto no domingo, as temperaturas mínimas ao amanhecer deverão ficar próximas aos 20°C na metade Oeste do Estado, enquanto entre a região Centro-sul, Campos Gerais, Sudeste, Norte e Região Metropolitana de Curitiba, deverão ficar próximas dos 10°C.





Já as máximas do sábado deverão superar os 22°C em praticamente todo o Estado, com destaque para os municípios como Colorado, Paranavaí, Loanda e Foz do Iguaçu, entre outros nas faixas Norte e Oeste, que ultrapassarão os 30°C no período da tarde. No domingo, a chuva trará um leve declínio dos valores nos termômetros e as maiores temperaturas estão previstas apenas para os municípios da faixa Norte, que podem chegar a 30°C.