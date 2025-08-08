Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Contrabando

PRF apreende 600 mil maços de cigarros em Marechal Cândido Rondon

Redação Bonde com PRF
08 ago 2025 às 12:36

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PRF (Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira (08) cerca de 600 mil maços de cigarros de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. A fiscalização ocorreu no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, na BR-163, no Oeste do Paraná.


Durante uma ronda por volta das 7h na rodovia, policiais abordaram um caminhão bitrem, com placas de Goiás, conduzido por um homem de 36 anos. No compartimento de carga foram encontradas aproximadamente 1,2 mil caixas de cigarros.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O motorista foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. A carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra e o preso foi levado à delegacia da Polícia Federal.


Até agosto deste ano, a PRF apreendeu mais de 15 milhões de maços de cigarros contrabandeados para o Brasil.

Publicidade



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Leia também: 


Imagem
PRF apreende 350 quilos de maconha após acompanhar veículo por 15 km em Londrina
A PRF (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 350 quilos de maconha e pouco mais de 20 quilos de skunk no final da tarde desta quinta-feira (07) dentro de um carro após tentativa de fuga do motorista e acompanhamento tático dos agentes por mais de 15 km
Contrabando de cigarro prf Apreensão Apreensão cigarros
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas