PRF apreende 600 mil maços de cigarros em Marechal Cândido Rondon

A PRF (Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira (08) cerca de 600 mil maços de cigarros de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. A fiscalização ocorreu no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, na BR-163, no Oeste do Paraná.





Durante uma ronda por volta das 7h na rodovia, policiais abordaram um caminhão bitrem, com placas de Goiás, conduzido por um homem de 36 anos. No compartimento de carga foram encontradas aproximadamente 1,2 mil caixas de cigarros.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. A carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra e o preso foi levado à delegacia da Polícia Federal.





Até agosto deste ano, a PRF apreendeu mais de 15 milhões de maços de cigarros contrabandeados para o Brasil.

