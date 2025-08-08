PRF apreende 350 quilos de maconha após acompanhar veículo por 15 km em Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 350 quilos de maconha e pouco mais de 20 quilos de skunk no final da tarde desta quinta-feira (07) dentro de um carro após tentativa de fuga do motorista e acompanhamento tático dos agentes por mais de 15 quilômetros.





A PM (Polícia Militar) identificou e repassou a informação às equipes da PRF envolvendo um possível transporte de drogas pela BR-369. Os agentes encontram o veículo suspeito próximo ao Parque de Exposições Governador Ney Braga e deram ordem de parada ao condutor. Ele desobedeceu a ordem e iniciou uma tentativa de fuga, transitando em velocidade incompatível e na contramão. Ele chegou a bater em um outro veículo durante a tentativa de fuga.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A perseguição continuou pelo perímetro urbano de Londrina, sendo que o veículo foi interceptado a cerca de 15 quilômetros, já na zona leste. O condutor tentou fugir para uma área de mata. O cerco contou com apoio da PM e da Guarda Municipal de Londrina.





O condutor foi localizado por volta das 17h30 por equipes da Guarda Municipal escondido em uma plantação próximo ao aeroporto de Londrina. O homem de 42 anos, morador de Ibaiti (Norte Pioneiro), não disse onde entregaria a droga. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Publicidade





Os policiais também identificaram que o veículo era roubado e tinha placas adulteradas.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também:







