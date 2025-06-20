PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em veículo roubado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 639 kg de maconha e 20,5 kg de skunk no início da noite de quinta-feira (19), na região de Terra Roxa (Região Oeste). A droga estava escondida em uma caminhonete adulterada.





A ocorrência teve início por volta das 18h, na BR 272, quando a equipe da PRF teria dado ordem de parada ao condutor do veículo. O motorista teria desobedecido a ordem e iniciado fuga em alta velocidade, realizando diversas manobras perigosas, como ultrapassagens proibidas, tráfego pela contramão e freagens bruscas com intenção de causar acidente com a viatura.

Após alguns quilômetros de perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo ao tentar acessar uma estrada e colidiu com uma árvore. Em seguida, fugiu a pé e não foi localizado.





Durante a vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de maconha no interior da caminhonete. Também foi verificado que o veículo estava com placas falsas e havia sido roubada na região de Presidente Prudente (SP).





A caminhonete e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (PR).







