PRF dá início à Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) dará início, nesta quarta-feira (30), à Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná. A ação, que se estende até o domingo (4), tem como objetivo combater condutas que matam no trânsito, reduzir a ocorrência de sinistros graves e garantir a segurança dos usuários durante o feriado prolongado.





O aumento no fluxo de veículos é esperado para o período, sobretudo em trechos de interligação com o interior do estado e regiões turísticas. Entre os principais focos da fiscalização estão as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e a falta do uso do cinto de segurança.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A operação faz parte da segunda e terceira fases da Operação Nacional de Segurança Viária 2025 e será executada simultaneamente em todas as unidades da PRF no país. No Paraná, os trabalhos serão intensificados com reforço de efetivo e emprego de radares, etilômetros e policiamento ostensivo em diversos pontos das rodovias.





Além da repressão a infrações, a operação também prevê ações educativas, com o objetivo de sensibilizar condutores e passageiros sobre comportamentos de risco e a importância da direção segura.

Publicidade





Restrição de tráfego para veículos de carga





Durante o período da operação, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples. A medida visa garantir maior fluidez ao trânsito e mais segurança para todos os usuários das rodovias.

Publicidade





Confira os dias e horários das restrições:





Quarta-feira (30/04): das 16h às 22h

Quinta-feira (01/05): das 06h às 12h

Domingo (04/05): das 16h às 22h





A restrição se aplica a veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de AET (autorização especial de trânsito) ou AE (autorização específica), cujo peso ou dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:





2,6 m de largura

4,4 m de altura

19,8 m de comprimento

58,5 toneladas de PBTC





O descumprimento da norma constitui infração de trânsito e está sujeito à multa e retenção do veículo.





Dicas para uma viagem segura





Faça a revisão do veículo antes de pegar a estrada, verificando freios, pneus, luzes e nível de óleo.

Planeje o trajeto e evite horários de pico.

Respeite os limites de velocidade e a sinalização.

Nunca dirija após consumir bebida alcoólica.

Mantenha distância segura do veículo à frente.

Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.

Em caso de emergência ou necessidade de apoio, ligue 191.