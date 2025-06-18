Pesquisar

Tráfico de drogas

PRF encontra quase 10 kg de skunk com passageira grávida em ônibus na BR-277

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 jun 2025 às 16:26

Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma passageira grávida transportando quase 10 quilos de skunk na manhã desta quarta-feira (18), durante fiscalização na BR-277, em Cascavel (PR). A mulher, de 19 anos, estava em um ônibus que fazia o trajeto de Foz do Iguaçu para Curitiba.


Durante a vistoria no compartimento de bagagens, cães farejadores da PRF identificaram uma mala suspeita. Os policiais abriram a bagagem e encontraram tabletes da droga, que totalizaram 9,8 kg.

A passageira declarou que havia aceitado levar a mala até Curitiba e disse desconhecer o conteúdo. A droga e a mulher foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil em Cascavel


