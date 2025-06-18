Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tráfico de drogas

PRF apreende quase 7 toneladas de maconha na BR 369 em Cambé

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 jun 2025 às 15:39

Compartilhar notícia

Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu quase 7mil kg de maconha na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (17), e divulgada no começo da noite.


Os policiais deram voz de abordagem ao veículo de carga com placas de São Paulo (SP). Durante a fiscalização a equipe policial teria sentido um forte odor característico de maconha e determinado o deslonamento da carroceria. Após a retirada de uma camada da carga de sacos de ração canina, foi visualizado diversos fardos e tabletes com maconha.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Divulgação/PRF


O condutor, morador de Osasco (SP), disse que pegou o caminhão com a droga na cidade de Cascavel (PR) e que o destino final seria a capital paulistaDiante dos fatos, o motorista, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Cambé (PR).



Leia também:


Imagem
PRE apreende quase 25 quilos de haxixe escondido em tanque de combustível em Paranacity
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) fez uma apreensão de 24,8 quilos de haxixe nesta terça-feira (17), em Paranacity
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Tráfico de drogas maconha apreensão maconha tonelada de maconha Cambé
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas