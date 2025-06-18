PRF apreende quase 7 toneladas de maconha na BR 369 em Cambé

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu quase 7mil kg de maconha na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (17), e divulgada no começo da noite.
Os policiais deram voz de abordagem ao veículo de carga com placas de São Paulo (SP). Durante a fiscalização a equipe policial teria sentido um forte odor característico de maconha e determinado o deslonamento da carroceria. Após a retirada de uma camada da carga de sacos de ração canina, foi visualizado diversos fardos e tabletes com maconha.
O condutor, morador de Osasco (SP), disse que pegou o caminhão com a droga na cidade de Cascavel (PR) e que o destino final seria a capital paulista. Diante dos fatos, o motorista, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Cambé (PR).
