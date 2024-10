PRF sinaliza para aumento de mortes em acidentes nas rodovias do Paraná em 2024

Considerando os dados registrados até setembro deste ano, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) alerta para um cenário de aumento de mortes nas rodovias do Paraná em 2024. Em comparativo com o mesmo período de 2023, o aumento de mortes atinge quase 8%. 443 pessoas perderam suas vidas em acidentes em rodovias paranaenses, 32 a mais do que em 2023. O aumento de óbitos é acompanhado pelos números de acidentes e de feridos, que aumentaram 5,7% e 6,5%, respectivamente, na quantidade de acidentes registrados.





A tendência de alta já era observada e a PRF Paraná realizou alertas ao final do primeiro e do segundo trimestre, buscando uma condução mais responsável dos motoristas e também passou a intensificar a fiscalização das condutas relacionadas aos acidentes.

Dos tipos de acidentes responsáveis por aumentar o número de mortos nas rodovias, destacam-se dois: a colisão frontal e o atropelamento de pedestres. Esses acidentes não são os mais frequentes, ocupando a sétima e a oitava posição no ranking de tipo de acidentes, entretanto ocupam os dois primeiros lugares na lista de óbitos. O aumento de 14% de óbitos em colisões frontais e de 7,4% nos atropelamentos elevou em 22 a quantidade de vidas perdidas em acidentes nas rodovias paranaenses, chegando a triste marca de 204 vidas nesses dois tipos de acidentes. Quase metade (46%) das mortes ocorrem em acidentes do tipo colisão frontal e atropelamento de pedestres.





A PRF registrou no Paraná um aumento no número de engavetamentos, os acidentes que envolvem três ou mais veículos em colisão traseira. Acompanhando esta alta, seguem os óbitos nessas ocorrências, que saltaram 300% em comparação a 2023. Passando de 89 para 102 acidentes registrados, os engavetamentos elevaram o número de óbitos de 6 para 18.

Os acidentes, atualmente são tecnicamente classificados como sinistros de trânsito. Esta mudança de termo vem em razão de que o acidente remete a algo que não poderia ser evitado, o que os dados apontam não ser verdade. A conduta dos usuários das rodovias é o fator-chave para diminuir a violência do trânsito. Uma conduta dos motoristas é primordial para evitar ou, ao menos, para diminuir a gravidade dos acidentes: respeitar o limite de velocidade da via. As ocorrências de engavetamentos, por exemplo, costumam estar intimamente ligadas a redução de visibilidade da via, seja por neblina ou chuva, e o abuso de velocidade costuma dar início ao sinistro.





Desde o primeiro semestre, quando observou no Paraná o aumento de mortos em acidentes conectados ao excesso de velocidade, a PRF passou a reforçar a fiscalização destas condutas. De janeiro a setembro o número de condutores flagrados em excesso de velocidade aumentou de 128.174 para 132.018. Os números de condutores flagrados realizando ultrapassagens proibidas, continuam em um patamar altíssimo, apesar de discreta diminuição. Os flagrantes de ultrapassagem equivalem a mais de 93 flagrantes por dia.





A PRF mantém diálogo constante com outros órgãos e entidades buscando melhorar as condições das vias, aumentar a fiscalização de condutas e promover uma melhor educação para um trânsito mais seguro. Na busca para a diminuição da violência no trânsito, especialmente nas rodovias, é preciso que o comportamento de cada condutor, de cada usuário, seja melhor e mais consciente. A diminuição dos números de mortos e feridos é de responsabilidade de todos, principalmente de cada pequena ação de segurança realizada individualmente.