Princesa Kako do Japão visita as Cataratas do Iguaçu em última passagem pelo país

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu a visita oficial da princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial japonesa, na manhã deste domingo (15), em celebração aos 130 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. Depois de encontrar-se com a comunidade nikkei — descendentes de imigrantes japoneses — neste sábado (14), a princesa e a comitiva japonesa visitaram o Patrimônio Mundial Natural. A passagem encerrou uma série de encontros diplomáticos que durou nove dias no Brasil.





A princesa foi recepcionada pelo chefe do Parque Nacional do Iguaçu/ ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), José Ulisses dos Santos, e pelo diretor-administrativo-financeiro da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela visitação no parque, Rodrigo Parish. O roteiro incluiu a visitação oficial nos mirantes e passarela com vista para a Garganta do Diabo.

Durante a passagem oficial próximo às quedas, a princesa perguntou sobre a mensagem que teriam para transmitir ao mundo. Ulisses comentou acerca da importância da conservação ambiental dentro do Patrimônio Mundial Natural.





“Hoje, a mata Atlântica é um bioma superameaçado, restam apenas 20% da sua área original. O parque também é um refúgio seguro para as espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada. Proteger esse tesouro é um dever de toda a sociedade brasileira e do mundo inteiro. O Parque Nacional do Iguaçu proporciona experiências transformadoras”, ressaltou Ulisses.

Passagem pelo Brasil





A princesa encerrou as visitas diplomáticas ao Brasil conhecendo o Patrimônio Mundial Natural e uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. O país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 2,7 milhões de pessoas. O Paraná, estado onde está localizado o Parque Nacional do Iguaçu, é o segundo com maior população nikkei, com aproximadamente 276 mil pessoas, atrás apenas de São Paulo, que concentra 1,3 milhão, segundo dados da Embaixada do Japão no Brasil.





A princesa retornou ao Japão no domingo à tarde, após nove dias de compromissos em solo brasileiro. A agenda teve início em Maringá, Londrina e Rolândia, seguida de visita a Campinas (SP), Campo Grande (MS), Brasília e Rio de Janeiro. Foz do Iguaçu foi a última cidade que recebeu a alteza imperial japonesa.



