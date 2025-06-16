Pesquisar

Homem com H

Cinebiografia de Ney Matogrosso estreia no streaming

Folhapress
16 jun 2025 às 15:04

Rubens Cavallari/Folhapress
A cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H", estreia na terça-feira (17), na Netflix. O longa, protagonizado por Jesuíta Barbosa, entra no catálogo da plataforma um mês e meio após a estreia nos cinemas. Segundo a Netflix, o filme já foi visto por mais de 620 mil espectadores.


Dirigido por Esmir Filho, "Homem com H" retrata diversas fases da carreira e da vida pessoal de Ney Matogrosso, incluindo o conturbado relacionamento com o pai, Antônio Mattogrosso Pereira, um militar, que ficou chocado ao ver o filho com trajes exóticos e movimentos ousados como líder do grupo Secos e Molhados, nos anos 1970.


O filme também aborda os relacionamentos amorosos do cantor. Além de Jesuíta Barbosa, o elenco conta com Hermila Guedes, Bruno Montaleone, Jullio Reis e Rômulo Braga.



Por Folhapress

