Cinebiografia de Ney Matogrosso estreia no streaming

A cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H", estreia na terça-feira (17), na Netflix. O longa, protagonizado por Jesuíta Barbosa, entra no catálogo da plataforma um mês e meio após a estreia nos cinemas. Segundo a Netflix, o filme já foi visto por mais de 620 mil espectadores.
Dirigido por Esmir Filho, "Homem com H" retrata diversas fases da carreira e da vida pessoal de Ney Matogrosso, incluindo o conturbado relacionamento com o pai, Antônio Mattogrosso Pereira, um militar, que ficou chocado ao ver o filho com trajes exóticos e movimentos ousados como líder do grupo Secos e Molhados, nos anos 1970.
O filme também aborda os relacionamentos amorosos do cantor. Além de Jesuíta Barbosa, o elenco conta com Hermila Guedes, Bruno Montaleone, Jullio Reis e Rômulo Braga.
