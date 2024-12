Procon de Cambé promove mutirão Renegocia para negociação de dívidas

A partir desta segunda-feira (16), o Procon de Cambé participa da segunda edição do mutirão Renegocia. A ação coordenada pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério de Justiça e Segurança Pública acontece até o dia 17 de janeiro pelo site consumidor.gov.br .





O objetivo da iniciativa é prevenir o superendividamento e garantir ao consumidor a oportunidade de renegociar dívidas de forma mais favorável e com condições especiais de pagamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Podem ser negociadas quaisquer dívidas de consumo, bancárias e não bancárias, como contas de luz, água e telefone, com exceção de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural e pensões alimentícias.





Publicidade

Ao participar do mutirão, os consumidores têm a oportunidade de renegociar dívidas de forma mais favorável, com condições especiais de pagamento, possíveis descontos e prazos melhores.





Publicidade

Para participar, o consumidor deve utilizar exclusivamente a plataforma consumidor.gov.br , canal de atendimento online que permite a interlocução fácil e direta entre consumidores e fornecedores. Feito o registro, os fornecedores têm o prazo de 10 dias para dar uma resposta ao cliente.





Publicidade

“O mutirão põe em prática as ações de prevenção ao superendividamento e o entendimento de que o consumidor superendividado é aquele que, com sua renda, não consegue arcar com suas necessidades básicas e de seus familiares”, destaca o coordenador do Procon, Willian Train.





O Procon de Cambé está à disposição para orientar consumidores em casos de dúvidas, ajudar a entrar na plataforma, o que colocar no pedido de renegociação, prestar auxílio sobre dívidas, renda mensal e como proceder quando necessário. O Procon não registra ou encaminha pessoalmente as solicitações.