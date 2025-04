Procon promove mutirão de renegociação de dívidas e orientação financeira em Arapongas

O Procon de Arapongas (região metropolitana de Londrina) está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas e orientação financeira. O serviço está disponível até o dia 31 de março.





O consumidor poderá fazer o registro de forma presencial, na rua Tico-Tico, 877 - vila Natal, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h00 e das 13h às 17h. Ou também através da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br .

Durante esse período, os consumidores terão acesso também a plataforma Meu Bolso em Dia , que oferece, de forma gratuita, conteúdos sobre educação financeira e sobre como evitar situações de superendividamento. (https://meubolsoemdia.com.br/).





O consumidor poderá negociar diretamente com o banco no qual o consumidor tem conta ou uma dívida. O mutirão faz parte das ações relacionadas ao Mês do Consumidor, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil) e Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Segundo a coordenadora do Procon Arapongas, Fabiani Silvério Barbist, é uma ótima oportunidade para que os consumidores coloquem em dívidas em atraso, evitando maior juros ou transtornos.





“O consumidor vai poder aproveitar a oportunidade para negociar dívidas em atraso no cartão, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídos com bancos e instituições financeiras”, explica Fabiani Barbist. Além disso, não poderão ser negociadas dívidas com garantias reais, como financiamento de veículos, motocicletas ou imóveis, ou por exemplo, de contratos que estejam com pagamentos em dia.





(Com informações AEN e Prefeitura de Arapongas)





