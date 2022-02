Procon vai recomendar que empresas de telefonia melhorem a comunicação com os clientes

O Procon-PR (Programa de Pretoeção e Defesa do Consumidor) vai expedir uma recomendação para que as empresas de telefonia melhorem a comunicação com os clientes no Paraná. O órgão vai pedir que as operadores transmitam informações mais claras aos consumidores e que cumpram fielmente os contratos assinados.

A recomendação tem como base uma pesquisa realizada com 1100 paranaenses entre os dias 26 e 28 de janeiro, que teve os resultados divulgados nesta quinta-feira (03).

De acordo com a pesquisa, 55,6% dos entrevistados afirmaram usar planos de telefonia nos modelos "controle" ou "pré-pago", enquanto 43,5% utilizam a modalidade "pós-pago". O restante disse não saber qual o tipo do seu plano (0,08%) ou informou não utilizar telefone celular (0,005%).





O número que chamou a atenção do Procon, no entanto, é que 612 entrevistados (56%) reponderam que tiveram acesso ao contrato no momento da aquisição do plano, mas somente 180 (16,3%) afirmaram ter lido as condições contratuais. Já outros 484 consumidores, ou 44%, não tiveram acesso ao contrato quando adquiriram o plano. Desses, 188 clientes (17%) buscaram mais informações sobre o plano contratado na internet ou nos aplicativos das operadoras.





Entre as mais de mil respostas, 41,4 % dos entrevistados consideram as informações sobre seu plano inacessíveis ou pouco claras. Já 24,2% nunca consultaram as informações nos aplicativos da operadora. Ainda de acordo com a pesquisa, 822 pessoas (74%) afirmaram que já tiveram problemas com a empresa de telefonia, mas pouco mais da metade disse que o problema foi resolvido de forma espontânea. Outros 348 (31%) tiveram que buscar uma solução em canais de denúncia (Procons, consumidor.gov.br e Juizados Especiais, por exemplo).

De acordo com o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, a pesquisa aponta uma realidade preocupante. “A informação é um direito básico do consumidor e precisamos lutar por ela”, disse. "As empresas precisam melhorar a oferta, mas a gente também precisa ler, se informar, e a gente não lê", completou Claudia Silvano, diretora do Procon-PR.