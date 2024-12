Programe-se: serviços do Detran ficarão indisponíveis no dia 31 de dezembro

portal do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) estará com alguns serviços indisponíveis devido à manutenção e atualização dos sistemas por parte do próprio órgão e da Secretaria Estadual da Fazenda. No dia 31 de dezembro, oestará com alguns serviços indisponíveis devido à manutenção e atualização dos sistemas por parte do próprio órgão e da Secretaria Estadual da Fazenda.





No período de 31 de dezembro a 1º de janeiro a emissão de guias poderá ser comprometida, com a normalização ocorrendo a partir de 2 de janeiro. Nos demais dias, o cidadão poderá contar com os serviços de renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); emissão da segunda via da CNH e de outros documentos; pagamentos de débitos e multas, inclusive por PIX; consulta de informações; primeiro emplacamento online; e mais de 80 serviços oferecidos de forma online.





Os cidadãos que necessitarem de algum serviço ainda para 2024 deverão solicitá-lo ao órgão até o dia 30 de dezembro. Os pagamentos realizados após este período serão compensados apenas a partir de 2 de janeiro.





site oficial do IPVA . A Secretaria da Fazenda informa que a disponibilização de guias de IPVA referentes a anos anteriores não será afetada. Para quem deseja fazer a emissão de guia do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025, esta se dará apenas a partir do dia 1º de janeiro, no. A Secretaria da Fazenda informa que a disponibilização de guias de IPVA referentes a anos anteriores não será afetada.

A Secretaria da Fazenda e Receita Estadual vão funcionar normalmente com o SAC (Serviço de Atendimento ao Contribuinte) durante o período de recesso, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, após as 13h, e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro (feriado).

Já as agências da Receita Estadual estarão fechadas para atendimento ao público entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, retornando no próximo dia 6.