Nota Paraná: R$ 133 milhões não foram resgatados pelos consumidores em 2024

Os participantes do Nota Paraná deixaram de resgatar R$ 133 milhões ao longo de 2024, o que representa um terço dos valores distribuídos pelo programa em 2023, entre sorteios e créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Esse é o maior valor desde 2020, quando R$ 181,7 milhões voltaram ao caixa do Estado.







De acordo com o regulamento do programa, os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados. Assim, o total cancelado em 2024 é referente a sorteios e créditos distribuídos em 2023, quando o Nota Paraná entregou R$ 353.747.075,93 milhões. O problema é que 37,6% desse total simplesmente não foi utilizado pelos consumidores.

Segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, a principal razão para esse aumento é a própria desatenção dos participantes, que se esquecem de checar regularmente o saldo de suas contas no aplicativo ou no site oficial do Nota Paraná. “As pessoas até colocam o CPF na nota fiscal, mas esquecem de efetuar o cadastro e de consultar a cada 12 meses para que esse saldo não seja cancelado”, diz.





Para ela, não é do interesse do Nota Paraná que a população perca esse dinheiro, razão pela qual está sempre lembrando os usuários a conferirem seus saldos. “Não queremos que ninguém perca os valores. Queremos que as pessoas acessem, transfiram para as contas bancárias e se sintam cada vez mais motivadas em colocar o CPF na nota”.

Gambini destaca, porém, que não há dinheiro perdido. Quando os créditos expiram, os valores retornam para o Tesouro do Estado e podem ser aplicados em serviços como saúde, educação, segurança, entre outros, ou seja, é revertido diretamente para o cidadão na forma de serviços públicos.





DADOS ATUALIZADOS

Para a coordenadora do Nota Paraná, boa parte dos consumidores não tem o hábito de consultar regularmente o site ou o aplicativo do programa e, por isso, nem sabem que podem resgatar esses valores.





“Toda a divulgação dos sorteios e a própria busca por alguns ganhadores é feita justamente para estimular as pessoas a entrarem em suas contas e não deixarem a desatenção custar caro”, afirma Gambini.

Outro ponto que ajuda a explicar os mais de R$ 133,3 milhões expirados em 2024 é o próprio fato de que muitos cadastros estão incompletos no sistema do programa, o que impede que ganhadores de sorteios sejam informados.





Neste ano, por exemplo, a equipe do Nota Paraná se mobilizou algumas vezes para encontrar participantes com prêmios expressivos prestes a vencer. Em setembro, um morador da cidade de Piên, na região Sul, quase perdeu R$ 100 mil. Em novembro, a própria Marta Gambini bateu de porta em porta em Colombo e Quatro Barras para encontrar o ganhador de R$ 10 mil que estava a poucos dias de perder o valor.

Nos dois casos, a dificuldade da comunicação se deu porque os cadastros no programa estavam incompletos. “O cadastro completo e atualizado é fundamental para que possamos entrar em contato e avisar sobre os prêmios. Não temos condições de avisar todos os ganhadores, mas sempre tentamos evitar que valores maiores se percam”, afima a coordenadora.





Até o momento, ainda há quatro prêmios de R$ 10 mil sorteados pelo Nota Paraná em 2024 que não foram resgatados. Esses valores expiram entre os meses de fevereiro e junho de 2025.

DE OLHO NO CADASTRO

Gambini afirma também que parte desses valores perdidos está no fato de que muita gente pede o CPF nas notas fiscais, mas não possui cadastro no programa. Quando isso acontece, os créditos do ICMS são gerados para o consumidor, mas não há uma conta associada para fazer o depósito.





Isso faz com que, entre esses R$ 133,3 milhões expirados em 2024, tenha até mesmo créditos de pessoas que nem mesmo moram no Paraná. Compras feitas pela internet em lojas do Estado que emitem notas fiscais vão gerar esse retorno do ICMS, mas esse valor acaba retornando aos cofres do Tesouro Estadual já que não há o resgate.





“O Nota Paraná está prestes a completar 10 anos e ainda tem muita gente que não se cadastrou e, quando o faz, se assusta com os valores que foram cancelados neste período que ela deixou de acessar. Temos mais de 50 milhões de CPFs diferentes nas notas, mas só 5 milhões de pessoas cadastradas. Então, as pessoas não se cadastram, não resgatam e o valor acaba cancelado”, explica Marta.







COMO CONSULTAR





Pelo celular, os consumidores podem checar a validade dos seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná. Assim, basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar. Já pelo site do programa, a informação sobre a validade dos créditos está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.