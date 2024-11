Projeto cultural que promove encontros comunitários chega em Florestópolis nesta quarta

Florestópolis será a última cidade a receber neste mês o ECOH Circulação, uma caravana que começou a percorrar pequenas cidades do Paraná no dia 5 de novembro levando histórias, brincadeiras e encontros que resgatam o valor da convivência comunitária.





Em Florestópolis as atividades começam nesta quarta-feira (19) e continuam na sexta-feira (22) e no sábado (23), mantendo a proposta de oficina para professores, apresentações nas escolas e atividades comunitárias. O projeto se viabilizou graças ao apoio da COPEL, por meio do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura). O coletivo do ECOH conta ainda com o apoio das prefeituras para oferecer essa experiência cultural que é, acima de tudo, um convite à convivência e à descoberta.

Após passar por Prado Ferreira e São Sebastião da Amoreira em outubro, a equipe do projeto levou a programação a Alvorada do Sul no dia 5 de novembro, com a oficina online para professores "Recursos na Contação de Histórias", ministrada por Patrícia Maia. A intenção era capacitar os educadores locais a utilizarem a narrativa como ferramenta pedagógica e transversal, tornando o aprendizado mais envolvente.





No dia 8 de novembro, os artistas do ECOH se apresentam para alunos da rede municipal e APAE, com Patrícia Maia contando "Sulwe", uma história sobre autoestima; Dani Fioruci, também levou as divertidas "Histórias do Arco da Velha" ; e Edna Aguiar contou histórias dos povos originários do Paraná em "Preta do Leite". No dia 9 de novembro foi realizada uma festa na praça central.

Entre as atividades, pintura, leitura, distribuição de sementes na tenda de educação ambiental, além de brincadeiras tradicionais, como soltar bolhas de sabão, pular amarelinha e corda. Na programação artística, as apresentações da lenda "Kirimurê", por Patrícia Maia, do show "Histórias de Palhaço", com o Palhaço Arnica (Luis Henrique Silva) e contação de mini-histórias.





Até o próximo ano, o ECOH vai percorrer nove municípios paranaenses, com uma programação totalmente gratuita e voltada à inclusão cultural e fortalecimento de laços locais.

Em cada cidade que recebe o projeto, as apresentações nas escolas e na praça central envolvem uma parte significativa dos moradores, conta Pi Aranha, produtor do projeto. “Ver as crianças e seus familiares reunidos, resgatando brincadeiras antigas e se encantando com as histórias contadas, é uma experiência emocionante. São momentos que aproximam as pessoas de suas próprias memórias e da sua comunidade”, comenta Aranha.





O ECOH Circulação busca transformar espaços públicos em territórios de encantamento, oferecendo às comunidades o acesso à cultura e ao lazer de qualidade. Claudia Silva, idealizadora do projeto, destaca que a iniciativa devolve às pessoas a praça como um lugar de encontro e afeto. “Queremos que os moradores dessas cidades sintam que fazem parte de algo maior, que a cultura pertence a eles. Quando as crianças, os jovens e os idosos compartilham o mesmo espaço para ouvir histórias e brincar juntos, eles também estão construindo laços que transcendem o momento do evento”, afirma.

(Com assessoria de imprensa)





SERVIÇO:

ECOH Circulação - Encontro de Contadores de Histórias

Mais informações:

https://ecoh.art.br/circulacao-do-ecoh/

https://www.instagram.com/ecohpr/

https://www.facebook.com/EcohPr

Realização: Coletivo ECOH





Apoio: COPEL





Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria Estadual da Cultura | Governo do Estado do Paraná