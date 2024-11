Ceasa de Londrina abre normalmente no feriado desta quarta-feira

Paraná lança edital para leilão de 312 veículos inservíveis e sucatas

A Seap (Secretaria de Administração e Previdência do Paraná), em parceria com o Deto (Departamento de Gestão do Transporte Oficial), publicou o Edital de Leilão nº 14/2024 , com a oferta de 312 veículos.